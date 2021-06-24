 

Зюганов, Савицкая и Грудинин возглавили федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму

24.06.2021, 22:58, Разное
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил федеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

Под вторым номером в списке партии будет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим — директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко уточнил, что за их внесение в список проголосовали единогласно. Всего в него включили 15 человек.

Сегодня в КПРФ определились и с кандидатами по одномандатным округам. Среди них — депутат Госдумы и глава столичного горкома партии Валерий Рашкин (196-й округ), депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (165-й округ), депутаты Госдумы Денис Парфенов (200-й округ), Олег Смолин (140-й округ) и Михаил Щапов (93-й округ).

Выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября, в единый день голосования. На эту дату также назначены региональные и муниципальные выборы. В ЦИК одобрили проведение трехдневного голосования на думских выборах, однако пообещали, что голосование на придомовых территориях применяться не будет.

Источник: Новая газета



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