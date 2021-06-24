 

Медики назвали неожиданные свойства авокадо

24.06.2021, 22:40, Разное
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Медики назвали неожиданные симптомы авокадо, которые помогут укрепить здоровье. Долгое время данный продукт считался не очень полезным из-за высокого содержания жиров, а сейчас он является неотъемлемой частью здорового питания.
Результаты исследования показали, что употребление авокадо благоприятно сказывается на здоровье сердца. К тому же продукт способствует снижению веса.

Масло авокадо имеет высокую пищевую ценность. Этот продукт может применяться при различных температурах. Употребление авокадо снижает риск развития метаболического синдрома, а также предотвращает рак.

Плоды являются источником полезных веществ для беременных женщин и тех, кто кормит детей грудью. Также авокадо полезно употреблять на стадии планирования малыша.

Источник: newinform.com



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