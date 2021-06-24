Медики назвали неожиданные свойства авокадо

Медики назвали неожиданные симптомы авокадо, которые помогут укрепить здоровье. Долгое время данный продукт считался не очень полезным из-за высокого содержания жиров, а сейчас он является неотъемлемой частью здорового питания.

Результаты исследования показали, что употребление авокадо благоприятно сказывается на здоровье сердца. К тому же продукт способствует снижению веса.

Масло авокадо имеет высокую пищевую ценность. Этот продукт может применяться при различных температурах. Употребление авокадо снижает риск развития метаболического синдрома, а также предотвращает рак.

Плоды являются источником полезных веществ для беременных женщин и тех, кто кормит детей грудью. Также авокадо полезно употреблять на стадии планирования малыша.

Источник: newinform.com