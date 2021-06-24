В Украине за два дня против COVID-19 вакцинировали почти 6 тыс. сотрудников коллективов

В целом на вакцинацию уже записалось 255 705 сотрудников из 1690 компаний.

“Напоминаем, что уже началась вакцинация коллективов, имеющих более 50 человек, которые желают привиться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1881811531981943

Вакцинация организованных коллективов в Украине началась 22 июня.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 июня первую дозу вакцины получило почти 1,8 млн человек, а 435,2 тыс. украинцев получили две дозы препарата и завершили вакцинацию.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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