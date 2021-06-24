В Украине за два дня против COVID-19 вакцинировали почти 6 тыс. сотрудников коллективов
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В целом на вакцинацию уже записалось 255 705 сотрудников из 1690 компаний.
“Напоминаем, что уже началась вакцинация коллективов, имеющих более 50 человек, которые желают привиться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1881811531981943
Вакцинация организованных коллективов в Украине началась 22 июня.
Контекст:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 июня первую дозу вакцины получило почти 1,8 млн человек, а 435,2 тыс. украинцев получили две дозы препарата и завершили вакцинацию.
По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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