“Люди делали деньги”. Зеленский сказал, что Порошенко и Медведчук зарабатывали на смерти военных

Такое мнение Зеленский высказал в интервью каналу “1+1” 24 июня, комментируя “пленки Медведчука”, которые опубликовали журналисты проекта Bihus.Info.

“Я слышал несколько фрагментов этих пленок. Относительно ситуации с пленками, мне кажется, мы показали свою реакцию. Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Он вывозился”, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что его предположение о сотрудничестве Порошенко и Медведчука основано на фактах и информации, которую он имеет.

“Мы видим с вами сейчас и пленки и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене. И поэтому, когда я вам говорю, что я считаю, что вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте”, – сказал он.

Зеленский считает услышанное на записях “чистой государственной изменой”.

“И то, что [Порошенко] сделал, когда все полномочия по переговорах между Украиной и Россией предоставил Медведчуку – это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить… Когда они говорят о “красных линиях”, то они перешли не “красные”, а “кровавые линии”. То есть они зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все таки”, – добавил он.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

После этого журналисты проекта Bihus.info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричеству. В записях фигурирует имя Порошенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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