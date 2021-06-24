 

Глава Минздрава дал россиянам советы по спасению от жары

24.06.2021, 22:30, Разное
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал россиянам несколько простых советов по спасению от жары. Эта тема волнует многих россиян, поскольку в европейской части страны установилась аномально высокая температура: столбики термометров днём поднимаются до 35 градусов тепла, устанавливая исторические рекорды.

В первую очередь Мурашко порекомендовал гражданам пить больше чистой воды и отказаться от напитков с содержанием кофеина, таких как кофе, чай и какао. Не менее важно не употреблять алкоголь, носить одежду из лёгких тканей и не переедать. При возникновении слабости, тошноты и головокружения необходимо укрыться в прохладном месте, выпить воды и отдохнуть. Если самочувствие не улучшится – следует вызвать врача, передаёт телеканал “Царьград”.



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