 

Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины, обогнав жену Зеленского

24.06.2021, 22:30, Разное
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Посол США на Украине Кристина Квин стала самой влиятельной женщиной Украины по версии издания “Фокус”. Ей удалось обогнать даже первую леди страны – Елену Зеленскую.

Супруга Владимира Зеленского заняла лишь второе место в списке. Тройку лидеров замыкает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо них в число 100 самых влиятельных вошли председатель партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает “Общественная служба новостей”.



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