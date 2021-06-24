 

Мнение: Завершение ремонта авианосца “Адмирал Кузнецов” перенесли с 2022 на 2023 год

24.06.2021, 22:22, Разное
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Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов" снова сдвинулись.
Ранее речь шла о конце 2022-го года. Вчера объявили, что ремонт и модернизация будут завершены в первой половине 2023-го года, а сам корабль после проведения испытаний будет передан флоту до конца 2023-го года. В ОСК указали причины почти годовой задержки – имеются перебои и задержки с поставкой необходимого оборудования.

"Ремонт с модернизацией "Адмирала Кузнецова" завершится в первой половине 2023 года. Будут заменены полностью авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование, силовая установка. Корабль получит новую систему управления взлетом и посадкой самолетов целиком отечественной разработки. Состав палубной авиации останется прежний, ударного вооружения на крейсере не будет, его оснастят зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" (с) ОСК

Источник: Colonel Cassad



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