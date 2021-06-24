 

Бритни Спирс в суде: «Хочу вернуть себе свою жизнь» – Личное мнение

24.06.2021, 22:14, Разное
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Вчера Бритни Спирс наконец-то дала показания. 13 лет поп-идол конца 90-х и начала нулевых находилась под опекой.

«Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят».


Фото: Соцсети

Главный опекун Бритни — её отец. Как ей кажется, он «на сто тысяч процентов обожает контроль», который обрёл 13 лет назад.

Обладательница 60-миллионного состояния не может распоряжаться своими деньгами. Не может выйти из дома. Она не может родить. Её пичкают литием, от которого женщина чувствует себя постоянно пьяной.

«Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер».

Представили такую жизнь? Вот и я не могу.

Да, много лет назад у Бритни были проблемы с поведением и даже с наркотиками. С тех пор прошло более 10 лет, которые она провела фактически в заключении. Её ни на минуту не оставляли опекуны и охрана. Она лишена базовых свобод человека — выйти замуж, выйти из дома, родить, не принимать терапию.

Поставить дочери внутриматочную спираль — это за гранью.

«Я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Мне сказали, что я не могу выйти замуж. У меня внутри находится внутриматочное средство, но эта так называемая команда [опекунов] не позволяет мне пойти к врачу, чтобы удалить его, потому что они не хотят, чтобы у меня были дети. Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы».

Я просто хочу вернуть себе свою жизнь, говорит Спирс суду. Блин, вот никогда она не вызывала во мне сочувствия, но тут — да за что ж так с ней?!

Источник: Лена Миро



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