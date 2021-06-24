Мнение: О полной готовности к войне за Крым

Ну что, День Д и Час Икс, похоже, приближаются. Самое время тем, кто пребывают в запасе и не исключены из списков по возрасту или немощи, потренировать навыки выживания. Уж если о войне за Крым заговорили на таком уровне…

Значит, дело не только в желании запустить мобилизационную риторику накануне очередных выборов в Госдуму. Серьёзно это всё…

Как некогда сформулировал Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц, война – это продолжение дипломатии иными средствами. И по неписаным законам, дипломаты говорят о войне только в одном случае. Когда вручают ноту о её объявлении.

Так что выводы делайте сами.

Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент в Чёрном море с британским эсминцем Defender, который накануне засветился в инциденте у побережья Крыма (эти территориальные воды #Россия считает своими, но Запад не спешит с признанием такой реальности).

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают, – отчеканил Сергей Рябков. – Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами».

Но этим дипломат не ограничился. И продолжил уже с прямыми угрозами.

«Те, кто пытается испытать нас на прочность, рискуют, сильно рискуют, – подчеркнул замглавы МИД РФ. – Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Защитника» (Defender) в «Агрессора», я думаю, это будет правильно. Агрессору мы будем давать отпор».

На таком уровне уже ничего не говорится без чёткой санкции сверху. Значит, подобная воинственность, вплоть до угроз применения оружия, это вполне осознанный курс высшего руководства страны.

Большая проблема, однако, состоит в том, что Россия, апеллируя к международному праву, в данном случае не совсем права. Если буквально руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН – от 27 марта 2014 года №68/262 и от 18 декабря 2020 года «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, #Украина», то британский «Defender» вовсе не был в российских территориальных водах. И, следовательно, все эти выстрелы (которые то ли были, то ли не были), бомбометания и прочие игры мускулами со стороны России, мягко говоря, сами могут рассматриваться как акт агрессии. Даже если российские власти считают иначе.

В общем, ситуация взрывоопасная. Полыхнуть может в любой момент. И даже надеяться на сдержанность «западных партнёров» особо не приходится. А что касается МИД РФ… Д.б., как и сказал начальник?

Ну, кто готов пойти повоевать?

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