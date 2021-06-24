Сезон свадеб и поступлений в вузы: как родителям выросших детей справиться с синдромом “опустевшего гнезда”

Жизнь устроена так, что дети, повзрослев, покидают родной дом, уходя во взрослую жизнь, отдельную от родителей. Но не все папы и мамы воспринимают этот процесс как естественный. У некоторых из них возникает депрессивное состояние, которое психологи называют синдромом “опустевшего гнезда”. В связи с этим специалисты предлагают сделать восемь шагов, которые помогут пережить расставание со своими отпрысками.

1. Подготовиться к расставанию

Когда дети выросли и в скором времени вас ждет расставание с ними, следует подготовиться к этому и подготовить своих сыновей и дочек. Примерно за год до предстоящего события начните вплотную приучать их ко взрослой жизни. Проверьте и закрепите их навыки, связанные с уходом за вещами, готовкой, общением с соседями, отношением к финансам, умением совершать выгодные покупки и экономить деньги.

Впоследствии вам не придется испытывать чувство вины по поводу того, что ваши отпрыски являются беспомощными, потому что вы не научили их этому. При этом не следует показывать детям свое беспокойство и раздражение по поводу их отъезда, скажите, что они всегда смогут рассчитывать на вашу помощь и поддержку.

2. Отбросить пугающие мысли

Перед расставанием со своим повзрослевшим чадом не следует заранее настраивать себя на печальный исход. Помните, что никакой трагедии на самом деле не произошло. Все когда-то начинают самостоятельную жизнь. А также не забывайте о том, что ваш ребенок и сам может проявлять нервозность, представляя себе будущую жизнь вдалеке от отца с матерью. Поэтому его нужно поддержать, вселить в него бодрость и оптимизм.

Объясните ему, что во взрослой жизни, когда он к ней привыкнет, ему откроется множество плюсов. И если даже не все пойдет гладко, в этом ничего страшного нет. Потому что каждый должен набить шишки, чтобы набраться опыта и стать самостоятельным человеком.

3. Подумать о связи с детьми

Чтобы легче было переносить разлуку, необходимо заранее обговорить способы и режим общения на расстоянии. Благо, в современном мире для этого существует масса возможностей, таких как телефон, электронная почта, социальные сети.

Следует позаботиться о том, чтобы у сына или дочери был надежный телефон. И если он уже старый, приобретите новое устройство, чтобы постоянно находиться на связи, обмениваться новостями и в случае необходимости прийти на помощь своему чаду.

Будьте готовы к тому, что с течением времени ваш ребенок будет все реже общаться с вами. И это вполне нормально, это не значит, что он стал забывать вас, просто у него началась своя жизнь.

4. Распознать симптомы

Синдром “опустевшего гнезда” представляет собой большую психологическую проблему, особенно для женщин. С одной стороны, грусть от того, что ребенок покинул родительский дом, уехав в другой город на учебу или создав свою семью, является естественной для родителей. Это нормально, если мать печалится и время от времени всплакнет. Ей нужно время для того, чтобы прийти в себя.

Но, с другой стороны, некоторые женщины перестают жить привычной жизнью, забрасывают свои дела, отказываются от развлечений, от общения с друзьями. Им кажется, что их смысл жизни утерян. И это уже тот самый синдром, с которым необходимо бороться.

5. Принять помощь

Чтобы не впасть в тяжелую депрессию, следует разделить свою печаль с близкими людьми. Говорите о своих страданиях с супругом, ведь он в такой ситуации, как никто, разделяет ваши чувства. Обратитесь за поддержкой к друзьям или родственникам, запишитесь на прием к психотерапевту.

Проведите ритуал, представив, что вы отпустили во взрослую жизнь дочку или сына. Например, посадите дерево, пустите по реке кораблик или фонарик с зажженной свечкой.

6. Вспомнить о своих потребностях

Отправив детей во взрослый мир, родители замечают, что жизнь их стала более спокойной и размеренной. И здесь существует два варианта развития событий. Первый – почувствовать себя несчастным и страдать от навалившейся пустоты. И второй – вспомнить о том, что у вас есть масса дел, которые вы долго откладывали за неимением свободного времени, или же придумать новые интересные занятия. И здесь перед вами огромный выбор. Это, например:

путешествия;спорт;иностранные языки;живопись;волонтерство;благотворительность;карьера.

Этот список можно продолжать до бесконечности, а выбор – за вами.

7. Подумать об отношениях со второй половиной

В разлуке с детьми есть повод проанализировать отношения с супругом или супругой. Постарайтесь проводить друг с другом больше времени, заново открывая друг друга. Возможно, это позволит вдохнуть новую жизнь в ваше партнерство. Отправьтесь в совместное путешествие, насладитесь общением.

Но возможен и другой вариант развития событий. Вы можете почувствовать, что прежние чувства уже ушли и вас мало что связывает с человеком, с которым вы провели бок о бок многие годы. И тогда вы оба сможете принять решение, которое изменит будущее каждого из вас.

8. Сконцентрироваться на положительных аспектах

Практически в любой ситуации можно найти положительные и отрицательные стороны. Попробуйте найти плюсы и в расставании со своим отпрыском, чтобы смягчить чувство потери. Среди них можно найти, например, такие:

вы будете уставать гораздо меньше, ведь вы будете меньше готовить, а значит и ходить по магазинам;вы с супругом сможете больше времени уделять друг другу, что улучшит отношения;вы будете тратить меньше денег на покупку различных вещей для сына или дочери, что сэкономит семейный бюджет и позволит отложить денежные средства, например, на путешествия.вы можете гордиться тем, что воспитали самостоятельных детей, справляющихся со взрослыми проблемами.