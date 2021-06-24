Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму

В результате ДТП с автобусом с детьми в Крыму пострадали два человека, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Дети, Ямало-Ненецкий. 19 человек. Пострадали двое легко. Все живы», – передает ТАСС слова чиновника.

Ранее на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.