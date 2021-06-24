 

Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму

24.06.2021, 21:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате ДТП с автобусом с детьми в Крыму пострадали два человека, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Дети, Ямало-Ненецкий. 19 человек. Пострадали двое легко. Все живы», – передает ТАСС слова чиновника.

Ранее на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Рада со скандалом приняла закон о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы без ВНО

02.08 / На родину из Еревана в Москву вернулись около 160 россиян

18.06 / Данилов сообщил, что СНБО аннулировал лицензии на добычу титана и разработку углеводоров

16.06 / Найден самый древний бассейн

30.12 / В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

08.09 / Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке

08.05 / Пострадавший от взрыва iPhone 6 требует 5 млн долларов

06.01 / «Академик Черский» прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»

17.03 / В Госдуме предложили оперативно блокировать ложные сообщения об актах терроризма

15.03 / В РФ создали новую вакцину от оспы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика