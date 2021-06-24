Росгвардия: Экипаж упавшего под Петербургом вертолета увел машину от деревни

Экипаж вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Ленинградской области, увел падающую машину от деревни, сообщили в Росгвардии.

«Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

В пресс-службе правительства Ленинградской области ранее сообщили, что никто из местных жителей не пострадал.

Причиной крушения, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя.

Напомним, при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.