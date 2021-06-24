Экономика: Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.

Совет ЕС в четверг впервые ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они включают ограничения торговли нефтепродуктами и хлористым калием, а также сырьем и техникой для производства табачной продукции. Во-вторых, введен запрет на продажу Белоруссии технологий или программного обеспечения, предназначенного для перехвата телефонных или интернет – переговоров, а также продукции двойного назначения, которая может иметь военное применение. В-третьих, ограничен доступ к рынкам капитала в ЕС, запрещено оказание услуг по страхованию государственных структур и агентств в Белоруссии. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам.

Последнее означает, что Белоруссию отрезают, как и Россию, от европейских кредитов, а заодно и услуг по страхованию. Минску придется искать деньги теперь либо в России, либо в Азии – например, в Китае, с которым все активней он ведет торговлю. Собственно, основным кредитором для Белоруссии и так является Россия. Буквально в декабре Минск получил 500 млн долларов в рамках госкредита РФ на 1 млрд долларов.

Запрет на технологи и программное обеспечение для перехвата переговоров заденет, но вряд ли убьет IT-отрасль Белоруссии, которая серьезно разрослась. В экспорте услуг компьютерные услуги стоят на втором месте после транспортных (Белоруссия – транзитная страна), их доля в 2020 году составила почти 30%. В компьютерные услуги включается все, что связано с IT-индустрией. В 2019 году эта отрасль принесла стране 2,1 млрд долларов, а в 2020 году – уже 2,5-2,7 млрд долларов. Она стала серьезным источником поступления валюты в страну.

Более серьезный удар Брюссель решил нанести по двум главным экспортным товарам Белоруссии – по нефтепродуктам и калийным удобрениям. По данным Белстата, в 2020 году страна больше всего заработала на продаже именно удобрений (не только калийных, которые занимают львиную долю), на втором месте – нефтепродукты. Для понимания: на третьем месте – мясная и молочная продукция, на четвертом – черные металлы и изделия из них.

Основной торговый партнер Белоруссии, конечно, Россия, которая покупает много белорусских товаров. Однако по нефтепродуктам сотрудничество иного толка. Москва продает Минску по льготным ценам свою нефть, из которой тот делает нефтепродукты и экспортирует их в третьи страны. По удобрениям Белоруссия и вовсе является соперником РФ на мировом рынке.

В 2020 году Белоруссия нарастила продажу калийных удобрений на 15% до 7,1 млн тонн, заработав на этом 2,4 млрд долларов. Однако Европа не является главным покупателем белорусских удобрений. Это существенно снижает санкционный удар по валютным поступлениям в Белоруссию от экспорта этого товара.

Крупнейшим покупателем белорусских калийных удобрений в 2020 году была Бразилия, куда было отгружено продукции на 522 млн долларов, затем шел Китай, который купил товара на 320,7 млн долларов, и Индия (290 млн долларов).

На ЕС приходится всего лишь около 7% калийных удобрений Белоруссии, в том числе 4% на Польшу и 3% на Норвегию,

отмечает Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Учитывая, что в 2020 году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала около 3 млрд долларов, на экспорте в страны ЕС доход составил всего 200 млн долларов.

«Несмотря на то, что в структуре экспорта доля калийных удобрений не так велика, но она покрывает около 20% глобальных потребностей в этом товаре. И, накладывая санкции, Европа одновременно «бьет» и по своим сельхозпроизводителям», – говорит Тимофеев.

«Однако заменить такую долю можно сравнительно легко, нарастив объемы продаж в Китай и другие страны АТР», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Другой вариант – РФ может стать посредником для поставок белорусских калийных удобрений в ЕС и другие страны. Если РФ или азиатские страны начнут слишком сбивать цены на белорусские удобрения, то Минск может пойти даже на слияние своего «Беларуськалия» с российским конкурентом – компанией «Уралкалий». Создание такого альянса после санкций ЕС не исключила эксперт Института экономики РАН Аза Мигранян.

Когда-то такой альянс уже существовал, однако Минск со скандалом вышел из него, решив самостоятельно покорять мир своими удобрениями без российского напарника. И у белорусов это неплохо получалось благодаря стратегии демпинга цен. Они предлагают свои удобрения по более привлекательным ценам, чем конкуренты, поэтому с каждым годом их экспорт рос. Даже в 2020 году он вырос на 15%.

Но противостоять санкционному давлению в одиночку может быть намного сложнее. Брюссель своими действиями может сблизить белорусских и российских производителей удобрений, создав нового мирового лидера в этой отрасли. Как минимум, ЕС подталкивает Белоруссию отказаться от транспортировки удобрений через литовский порт в пользу российских портов на Балтике. Москва давно этого хотела, но Минск до сих пор упирался. Теперь Александр Лукашенко, скорее всего, станет более сговорчивым.

Литовские железные дороги уже подсчитали, что из-за санкций против Белоруссии они могут потерять до 100 млн евро. «Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 млн евро, это примерно 30% всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов», – сообщил представитель госпредприятия Мантас Дубаускас, который рассчитывает на компенсации от государства. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что санкции скажутся на экономике балтийской республики, но выразил надежду, что для Белоруссии они будут более болезненными.

По нефтепродуктам ситуация сложней, но опять же не критичная. На продаже нефтепродуктов в ЕС Белоруссия зарабатывает порядка 1 млрд долларов. Доля ЕС в общей структуре продаж нефтепродуктов республики – около 20%, отмечает Деев.

Основным покупателем белорусских нефтепродуктов в Европе является Великобритания, Нидерланды и Польша. Однако они являются, скорее, перевалочным пунктом, где товар перепродается в другие европейские страны.

Полный запрет европейцам покупать белорусские нефтепродукты ударит не только по доходам Белоруссии, но и по европейскому рынку. Пострадают не только Великобритания, Нидерланды и Польша, которые лишаться заработка на перепродаже белорусских нефтепродуктов, но и другие европейские страны, которые вынуждены будут искать замену белорусским бензинам. А это выльется временно в дефицит топлива и рост цен. Выиграть от этого может Россия, где европейские потребители смогут найти замену белорусским нефтепродуктам.

А также Украина, которая является вторым крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов. Они ей нужны для собственных нужд. Украина, благодаря санкциям, сможет нарастить поставки белорусского бензина, пополнить запасы, да еще и, наверняка, потребовать снижения цены от белорусов. Киев может даже начать перепродавать белорусские нефтепродукты европейцам, выступив как посредник. Конечно, это будет возможным, если Киев не решится поддержать экономические санкции Брюсселя по примеру того, как поддержал отказ от полетов над Белоруссией и запретил белорусским перевозчикам летать через Украину.

Украинские власти загнали себя в непростую ситуацию. Если они не поддержат сейчас европейские санкции против Белоруссии, то политически это будет выглядеть нехорошо. А если поддержат, то Киев обречет своих граждан на бензиновый кризис с критическими последствиями, выход из которого сможет обеспечить только Россия. Без белорусского бензина, сделанного из российской нефти, украинский рынок ждет коллапс – дефицит, очереди на АЗС, заоблачный рост цен, появление черного рынка.

«Конечно, запрет на продажу этих товаров в ЕС для Минска будут чувствителен, так как страны Европы – это второй по объемам рынок для республики. Но Минск может переориентировать часть продукции на рынок РФ, а также через нашу страну начать поставлять товары за рубеж», – считает Деев.

Для обхода санкций Белоруссия будет активней использовать перевалку нефтепродуктов с белорусских НПЗ через российские порты. «Ограничения не означают полный запрет на торговлю нефтепродуктами, поэтому республика может переориентироваться на новые рынки, а также начать работу по посредническим схемам», – добавляет Деев.

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