У половины молодых людей с коронавирусом сохраняются симптомы спустя полгода

У половины молодых людей симптомы коронавируса могут наблюдаться спустя полгода после выздоровления. Об этом заявили исследователи из Норвегии после проведения исследования.

В научной работе приняли участие пациенты, которые подхватили коронавирус во время первой волны пандемии. Установлено, что даже через шесть месяцев у них наблюдались симптомы COVID-19. Среди симптомов можно отметить аносмию, усталость, когнитивные проблемы.

Ученые отметили значительную корреляцию между количеством антител и сохранением ряда признаков инфекции у пациентов с коронавирусом. Другими факторами риска считаются хроническая болезнь легких или же астма.

Наиболее распространенным симптомом среди тех, кто оказался госпитализирован с COVID-19, была усталость. У подростков возрастом до 16 лет зафиксировано меньше признаков заболевания, которые проявлялись долговременно. Особые проблемы молодым людям создает затрудненная концентрация внимания. Эти выводы подчеркивают значимость вакцинации.

Источник: infosmi.net