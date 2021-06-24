В киевском метро вновь можно расплатиться картой или с помощью мобильного приложения

В пресс-службе попросили пассажиров, у которых сегодня не прошла оплата, заполнить форму для проверки транзакции.

“Просим предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2943615435885852

О сбое в работе оплаты картами и с помощью мобильных приложений в метрополитене сообщали днем 24 июня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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