В киевском метро вновь можно расплатиться картой или с помощью мобильного приложения
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В пресс-службе попросили пассажиров, у которых сегодня не прошла оплата, заполнить форму для проверки транзакции.
“Просим предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2943615435885852
О сбое в работе оплаты картами и с помощью мобильных приложений в метрополитене сообщали днем 24 июня.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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