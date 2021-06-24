 

Кива заявил, что его вызывают в Офис генпрокурора из-за шапки с советской символикой

24.06.2021, 21:40, Новости дня
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“Арестовать за шапку! Мой дед – Герой Советского Союза – мной бы гордился! Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?” – написал Кива.

По его данным, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). 

Кива сообщил, что на 30 июня его вызывают в Офис генпрокурора в качестве свидетеля.

По информации нардепа, повестку также вручили граждане по фамилии Дорофеева (вероятно, речь идет о Юлии Дорофеевой – в соцсетях ее называют директором спортклуба, в котором занимается политик). 

“Самое интересное, что повестку хотят вручить и моему тренеру по боксу Валентину Куцу”, – возмутился Кива. 

Нардеп напомнил, что записал видео в головном уборе с советской символикой возле тренера, и добавил, что носит эту шапку не только на тренировках, а “постоянно с ней ездит”, потому что “она ему дорога как память”. 

По словам политика, вручать ему повестку приехали следователь Офиса генпрокурора и три оперативных сотрудника ГБР. 

“Вот такая сегодня цена у нас позиции… Мы скоро к власти придем, все в этой шапке ходить будем”, – обратился он на прощание к правоохранителям. 

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Кива несколько раз публиковал в Facebook фото и видео в шапке-ушанке с красной звездой. Первый раз – в декабре 2020 года. Фото в головном уборе он сопроводил подписью: “Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!” (сейчас этот пост недоступен). В январе политик опубликовал видео в шапке, сделанное на тренировке по боксу. “Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они на х…й со своей декоммунизацией”, – заявил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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