“Через 15 минут полета выпали кислородные маски. Очень страшно”. Самолет “Киев – Батуми” вскоре после взлета вернулся в аэропорт

Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.

Пассажиры рассказали в комментариях, что вскоре после взлета им сообщили о возможной разгерметизации в салоне.

“Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно. Объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал – молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и – самое главное – приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает”, – написала Татьяна Круте.

Также пассажиры обнародовали видео происходящего в салоне в тот момент. Запись роликов обнародовала ТСН.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: tsn.ua

“Посадка в 12.30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности”, – сообщили в SkyUp.

В компании заверили, что пассажиров отправят в Батуми другим рейсом, в комментариях к посту пользователи писали, что самолет в Батуми вылетел.

В SkyUp отметили, что причины возвращения рейса выясняют технические специалисты, пока дополнительной информации об этом компания не сообщала.

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/1155299381640316



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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