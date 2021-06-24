 

“Через 15 минут полета выпали кислородные маски. Очень страшно”. Самолет “Киев – Батуми” вскоре после взлета вернулся в аэропорт

24.06.2021, 21:40, Новости дня
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Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.

Пассажиры рассказали в комментариях, что вскоре после взлета им сообщили о возможной разгерметизации в салоне. 

“Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно. Объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал – молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и – самое главное – приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает”, – написала Татьяна Круте. 

Также пассажиры обнародовали видео происходящего в салоне в тот момент. Запись роликов обнародовала ТСН. 

МУЛЬТИМЕДИАВидео: tsn.ua

“Посадка в 12.30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности”, – сообщили в SkyUp. 

В компании заверили, что пассажиров отправят в Батуми другим рейсом, в комментариях к посту пользователи писали, что самолет в Батуми вылетел. 

В SkyUp отметили, что причины возвращения рейса выясняют технические специалисты, пока дополнительной информации об этом компания не сообщала. 

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/1155299381640316


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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