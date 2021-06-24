Двое полицейских могли по просьбе экс-нардепа Дейдея сопровождать в Украине подозреваемых в покушении на лидера черногорской группировки – “Слідство.Інфо”

Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела о покушении на Звицера, которые получили из своих источников, а также на данные единого реестра судебных решений и комментарии балканских правоохранителей.

Чиновник полиции Черногории сообщил “Слідству.Інфо”, что четверо подозреваемых являются членами клана “Шкаляри”, который враждует с кланом “Кавач”.

По данным украинского следствия, в начале мая 2020 года в Украину нелегально въехали двое сербов и один черногорец. Сначала они ехали в авто Toyota Highlander, позже пересели в Toyota Sequoia. В этом авто, как сообщает “Слідство.Інфо”, мужчин сопровождали двое киевских полицейских – Ростислав Чернобровый и Семен Гордиенко. Журналисты утверждают, что они выполняли просьбу “влиятельного знакомого” – Дейдея, который “сказал им встретить балканцев и провезти по территории Украины”. На подъезде к Киеву иностранцы вышли в лесополосе.

По данным правоохранителей, еще один черногорец ждал их в Киеве.

После перестрелки 26 мая 2020 года, в ходе которой был ранен Звицер, подозреваемые на авто Smart сбежали с места преступления, а машину позже подожгли. Им удалось уехать из Киева. Как следует из документов, которые есть у “Слідства.Інфо”, вечером после покушения мужчин возле лесополосы на выезде из Киева забрало то же самое авто Toyota Sequoia, и в течение ночи они ехали в направлении Одессы в сопровождении Чернобрового и Гордиенко. Полицейскому Гордиенко, как указано в материале, удалось сразу убежать, а Чернобрового после инцидента отпустили.

Чернобровый в комментарии “Слідству.Інфо” отрицал причастность к инциденту.

“Это фотографию перепутали! Вы что, шутите? Я в Киеве на работе, не уезжал никуда даже отсюда. Все звонят уже, блин. Что вы это, издеваетесь?” – сказал он.

В то же время из материалов следствия, которые есть в распоряжении журналистов, следует, что Чернобровый и Гордиенко на допросах признались, что помогали перевозить иностранцев. По словам полицейских, доставить группу в Киев и обратно их якобы просил Дейдей и присылал им координаты, откуда забирать и где высаживать балканцев.

“Слідство.Інфо” предполагает, что с Дейдеем Чернобровый и Гордиенко могли познакомиться в зоне антитеррористической операции на Донбассе, потому что все они имели отношение к батальону “Киев-1”.

Журналисты сообщили, что Дейдей также дал показания по делу о покушении на Звицера и у них есть соответствующий документ. Экс-нардеп подтвердил, что обращался к Чернобровому и Гордиенко с просьбой помочь перевезти иностранцев, потому что об этом его просил его знакомый из Польши по имени Мачей.

“После того, как ко мне с просьбой обратился Мачей, который попросил помочь его знакомым из Черновицкой области приехать в Киев, я обратился к своим друзьям, которых попросил помочь в решении этого вопроса. […] Уже после того, как Гордиенко и Чернобровый привезли знакомых Мачея в Киев, Семен позвонил мне и сообщил, что они мою просьбу выполнили”, – сказал политик во время допроса.

По данным “Слідства.Інфо”, Toyota Sequoia зарегистрирована на знакомого Дейдея. После инцидента авто продали.

Дейдей заявлял, что не знает, с какой целью иностранцы въехали в Украину, но по данным журналистов, перед покушением на Звицера другой знакомый экс-нардепа просил его проверить, действительно ли Звицер находится в Украине. На допросе Дейдей говорил, что эту просьбу не выполнил.

“Слідство.Інфо” просило Дейдея о комментарии, но он сказал, что ему не о чем с ними разговаривать.

Экс-нардеп и двое полицейских фигурируют в деле о покушении на Звицера как свидетели.

ВИДЕОВидео: slidstvo info / YouTube

На просьбу LIGA.net прокомментировать материал Дейдей обозвал журналистов “Слідства.Інфо” в нецензурной форме. “Если вы им верите, мне вас искренне жаль”, – добавил он.

Звицер в суд, где рассматривают обвинение в отношении четырех балканцев, не приходит. Сербское издание Kurir пишет, что он может скрываться в Южной Америке.

Контекст:

Покушение на Звицера произошло 26 мая 2020 года около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. По данным заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, пострадавший получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится под охраной полицейских.

Судя по опубликованному видео инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, в покушении участвовали два человека. Они открыли огонь по Звицеру, а затем покинули место преступления на автомобиле Smart, который позже попытались сжечь.

“Основными версиями покушения на убийство стали преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик”, – сказал глава Нацполиции Клименко.

Черногорские и сербские СМИ пишут, что Звицер – лидер черногорской криминальной группировки “Кавач”. По данным Večernje Novosti, черногорская полиция более двух лет его разыскивает. Звицера хотят допросить по делу об убийствах, которые произошли во время войны между кланами “Кавач” и “Шкаляри”. Как сообщило издание Mondo, с 2015-го по 2019 год в Сербии, Черногории и Хорватии в результате противостояния двух кланов погибло более 40 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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