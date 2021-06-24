 

Зеленский: Я считаю положительным то, что Байден и Путин встретились

24.06.2021, 21:40, Новости дня
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Такое мнение он высказал в интервью каналу “1+1”, текстовую версию которого опубликовали на сайте ТСН 24 июня. 

Ведущая Наталья Мосейчук спросила, есть ли у Зеленского инсайды со встречи: нашли ли Путин и Байден общий язык, не разменяли ли Украину. Также она спрашивала о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, транзите газа и военной помощи США. 

“Я думаю, что обе стороны не получили выводы и ответы на вопросы, которые вы сейчас озвучили. Именно на все. Я думаю, что они должны были поднять эти вопросы. И поднимала американская сторона, уверен, вопрос Донбасса и поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. И уверен в этом, потому что – говорю откровенно – президент Байден мне говорил об этом”, – сказал Зеленский. 

Президент Украины также высказал уверенность в том, что два лидера в Женеве говорили о вступлении Украины в НАТО. 

“Уверен, что обсудили. Уверен действительно, что “одним мазком”. Уверен, что президент России Путин получил, я думаю, информацию, что завтра-послезавтра вряд ли Украина получит [членство в] НАТО или ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Соединенные Штаты знают мое резкое отношение к этому”, – добавил глава Украинского государства.

Контекст:

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”. Говоря о вступлении Украины в НАТО, он заявил: “Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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