 

Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета

24.06.2021, 21:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в международных отношениях Валерий Ковалевский призвал силовиков принять участие в борьбе с президентом Александром Лукашенко. Оппозиционеры хотят реализовать в Белоруссии план “Перемога” (“Победа” – прим. автора).

В ходе видеообращения, опубликованного 24 июня на ютуб-канале Светланы Тихановской, ее представитель заявил, что белорусские силовики “плывут на корабле, который уже начал идти ко дну”, а “капитан корабля” (скорее всего речь идет об Александре Лукашенко) делает их жизнь невыносимой. “Он постоянно угрожает вам страшным будущим, чтобы оно казалось еще хуже, чем происходящее прямо сейчас крушение”, – подчеркнул Валерий Ковалевский, призывая силовиков к борьбе с президентом Белоруссии.

Оппозиционер спросил у представителей силовых структур, может ли кто-нибудь еще нанести стране столько же вреда, сколько нанес президент Лукашенко в течение одного года. Он подчеркнул, что исправление ошибок режима и “разбор завалов” должно стать общей работой.

Ковалевский заявил, что в будущем Александр Лукашенко и приближенные к нему генералы не будут отвечать за жизни силовиков: “Для них ваша жизнь лишь разменная монета”.

“Вы знаете, что будете делать, когда терпение людей лопнет? Вы готовы противостоять целой стране, которая весь этот год страдала от чудовищных приказов вашего начальства?” – спросил у силовиков Ковалевский.

Оппозиционер подчеркнул, что есть способ “не пойти ко дну” вместе с Лукашенко. Он призвал силовиков подключиться к плану “Перемога”. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном чат-боте, который “в нужный момент” пришлет план действий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / МОФТ опубликовал новый рейтинг Форекс брокеров 2020

03.06 / Эксперты рассказали, как быстро спасти мотор от перегрева во время езды

24.01 / “Для инфекции он крайне важен”: Ученые указали на “помощника” коронавируса внутри человеческого организма

12.01 / Мнение: Переговоры в Москве по Карабаху. Итоговый документ

23.09 / Мальчик-аутист скончался от голода из-за коронавирусного карантина

11.08 / Мнение: Парк-школа в Севастополе, социальное предпринимательство и дистанционное обжалование

01.02 / Эксперты назвали пять бюджетных автомобилей в России в феврале

06.02 / Дмитрий Глуховский: «Существование героя создает циникам огромный психологический дискомфорт»

09.03 / Скандалы: Должники на мели

22.04 / Москва: 26 задержанных, несколько тысяч участников, гуляния до ночи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика