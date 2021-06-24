 

Машков: Система QR-кодов необходима для безопасности зрителей

24.06.2021, 21:32, Разное
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в эфире телеканала “Москва 24” заявил, что зрители в театре должны быть уверены в своей безопасности, поэтому мера с QR-кодом необходима. Актер подчеркнул, что театру трудно существовать без зрителей.

“Мы полтора года живем, сначала мы жили на 30% зрителей, сейчас нам сделали 50%. Это тяжело для театра жить без зрителя. Кинотеатр еще может выдержать это, там все на целлулоиде, а здесь живые люди, живые артисты, профессионалы. Прежде всего у зрителя должна быть уверенность, что он может прийти в безопасное место”, – цитирует Машкова АГН “Москва”.

Кроме того, худрук заявил о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса и привел в пример актеров своего театра: “Мы прежде всего государственное учреждение культуры, и непосредственно подчиняемся департаменту культуры Москвы, и всегда выполняли и будем выполнять рекомендации вышестоящего органа. Во-первых, наше дело очень коллективное. Мы полтора года находимся в очень сложной ситуации, потеряли много близких талантливых людей, но сейчас большая часть труппы вакцинирована. Те, кто переболел, будут вакцинироваться, и все сознательно подходят к этому делу, и я думаю, это необходимая мера”.

Машков отметил, что сделал прививку одним из первых и призвал граждан подумать о близких: “Я привился, как только появилась возможность, я один из первых сделал прививку и считаю для себя обязательным следить за организмом, и когда будут падать антитела, я их добавлю, поэтому, вакцина – это прежде всего для близких людей. Тем более если вы здоровы, если вы нормальны, не паникеры, побеспокойтесь о других, если вы уверены в себе. Здесь лежит понимание, осознанность того, что происходит”.



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