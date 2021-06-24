 

Мнение: Не нравится вакцинация, увольняйтесь

24.06.2021, 21:24, Разное
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Не нравится вакцинация, увольняйтесь

Если кому-то не нравится идея о вакцинации, он может уволиться и перейти в ту сферу, где обязательная прививка не предусмотрена.Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Вакцинация в сфере услуг в Москве не принудительная, а добровольная, поскольку человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, может сменить работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Такой человек должен просто перестать работать в сфере услуг, добавил Песков. «Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — объяснил он.

https://www.rbc.ru/society/24/06/2021/60d44c4a9a79471298521dd0?from=from_main_1 – цинк

Несколько ранее Песков уже заявлял, что дискриминация тех, кто не привился, неминуема.
Между тем в Москве уточнили, что обязательная вакцинация касается и самозанятых и работающих на удаленке.

Источник: Colonel Cassad



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