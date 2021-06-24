 

Мнение: Почти добровольно

24.06.2021, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Песков в обычной глумливой манере сообщил, что вакцинация в России остается добровольной. "Почти добровольной", – уточнил он. Что такое "почти", он разъяснять не стал. Есть ли в конституции определение "почти" прав человека – он тоже внимание заострять не стал, впрочем, какая конституция, о чем вы. У нас тут чёрти что творится. Но режим ЧС мы вводить не будем – нет оснований.

Добровольность, по мнению Пескова, выглядит просто – не хочешь вакцинироваться? Уходи с работы и ищи, где ты можешь работать непривитым. Пока еще есть такие места. Однако проблема в том, что непривитым теперь запрещено много чего – от транспорта до кафе. Как, к примеру, добираться пенисонеру до больницы? Пешком? Или тоже – ищи транспортное средство, где еще можно ездить без справки?

Цинизм, безусловно, зашкаливает. Вопрос даже не в ограничениях. А в том, что они вводятся ситуативно и реактивно, без возможности как-то обеспечить людей, которые, конечно, теряются при резкой смене ситуации. Собственно, государство для того и существет, не только для сбора налогов и распределения бюджета по своим карманам. Но это государство. Бандитский шалман живет по другим правилам.

Естественно, что нынешние удары бьют в первую очередь по самым слабым во всех отношениях людям – пожилым в первую очередь. Курс на истребление старшего поколения, как абсолютно бесполезного для воров и уголовников, выдерживается неукоснительно. Если ранее пенсиионеры были "ядерным электоратом", который держали исключительно для того, чтобы обеспечивать поддержку на "выборах", то теперь, с развитием технологий фальсификации итогов необходимость в этом контингенте отпала окончательно. И теперь старики – это балласт. Мало того – балласт, который нужно содержать, отламывая им солидный кусок бюджетного пирога. А у воров на него свои виды. Так что – ничего личного, просто вы проедаете наши деньги. А потому – чем быстрее и раньше вы умрете, тем всем станет проще.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов

27.05 / Российские банки отказываются давать кредиты самозанятым

25.05 / Скандалы: Дело киллера застряло в Вене

26.10 / На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно

11.05 / Ученые: Преждевременные роды могут увеличить риск инсульта у матери

11.02 / Дочь Любови Успенской рассказала об обиде на мать

05.02 / Мнение: Пен-клуб Финлядии требует от России освободить педофила Дмитриева из “Мемориала”

11.12 / Ольга Кузьмина призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами

08.05 / Не врубились

10.04 / В Перове квартиры по программе реновации получат 160 семей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика