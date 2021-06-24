Мнение: Нет денег на чипизацию, бесковидные рестораны и дилемма антипрививочника

1. Кибернетизация России откладывается – надежды трансгуманистов в одночасье рухнули. На разработку технологий чипирования не нашлось денег — или, возможно, её решили по-тихому свернуть, чтобы не перевозбуждать антипрививочников в период вакцинации:

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/22/n_16140440.shtml

В Минобрнауки опровергли сообщения о программе по «чипированию мозга», передает РИА «Новости».

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минобранауки источник сообщил о разработке в российском правительстве соответствующего проекта.

По информации издания, для реализации новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы» уже создана рабочая группа. Сообщалось также, что программа одобрена президентом России Владимиром Путиным в марте.

Согласно данным издания, в рамках проекта предполагается развитие технологий интерфейсов мозг-компьютер (brain-computer interface — BCI), позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, а также создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.

Стоимость программы оценили в 54 млрд рублей.

Если интернет-мемы не врут, и Билл Гейтс и вправду тайно разрабатывает методы чипирования и контроля мозга (удалённого), то сейчас он со смехом потирает руки: одним конкурентом на мировой арене стало меньше.

2. Чипирование пока отменяется, но вот собственный QR-код с ковидным статусом россиянам таки присвоят. Всё совершенно добровольно, как в анекдоте про кошку и коммуниста. Не прошедших куаркодирование лишат доступа к общественному питанию, причём мошеннические справки купить будет непросто. В Москве решение уже принято, а другие регионы, вероятно, вскоре подтянутся:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/lethl/

Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла на 21,3 процента. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

В связи с ростом заболеваемости Голикова призвала регионы страны ввести такие же меры по борьбе с коронавирусом, как и Москва. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.

Ходят слухи, что в июле аналогичные меры могут распространить и на доступ к общественному транспорту.

Минус столь жёсткого подхода очевиден – рестораны рискуют потерять значительную долю клиентов в самый пик летнего туристического сезона:

https://lenta.ru/news/2021/06/22/rest/

На фоне новых противовирусных ограничений московские рестораны могут лишиться 90 процентов посетителей, пишет ТАСС со ссылкой на мнение уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в городе Сергея Миронова.

«Такие вещи можно вводить, когда у нас 60 процентов вакцинированных, — рестораны, потерявшие 40 процентов гостей, еще как-то разберутся», — считает он.

Однако есть и плюсы – российский народ уже не может представить себе жизни без кофешопов и смузиварен, поэтому сознательность населения внезапно резко подскочила: на прививку в Москве только за один день записалось 60 тысяч человек, что в 10 раз больше обычного. И это, вероятно, только начало – потенциал роста сознательности ещё очень велик:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/vaccinerecord/

До конца непонятно, как всё это будет работать. Возможно, владельцам кафе и ресторанов оставят следующую опцию: огораживать бесковидные зоны для привитых и переболевших – и, соответственно, ковидные зоны для непривитых. Подобный эксперимент в Москве уже начался:

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737518328.html

https://www.sostav.ru/publication/ogranicheniya-v-moskve-49077.html

Таким образом, прививочники и антипрививочники вскоре могут оказаться сегрегированы, подобно тому, как в период до 2014 года в ресторанах и кафе существовали отдельные зоны для курящих и некурящих. Некурящие в итоге победили, вытеснив активных курильщиков на полезный для них свежий воздух.

3. Дискуссионное мнение от Александра Скоробогатова. Профессор сравнивает выбор непривившихся россиян с выбором заключённых, которые предпочитают сдать своих подельников полиции, чтобы им за это скостили срок. Речь идёт об известной дилемме заключённого:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дилемма_заключённого

В идеальном варианте подельникам следовало бы сотрудничать друг с другом, ведь если бы никто никого не сдал, все бы отделались минимальными сроками. Но поскольку заключённый не может быть уверен, что его не сдадут, он, как правило, предпочитает сам сдать другого, чтобы хоть и немного, но гарантированно скостить срок, а не загреметь по полной:

https://skorobogatov.livejournal.com/75595.html

Мораль сей басни такова: в определенных, не так уж редко встречающихся, ситуациях наилучшая для тебя линия поведения оказывается наихудшей для социальной общности, к которой ты относишься, что в конечном счете наносит вред и тебе самому.

Действительно, если бы наши подельники вели себя нерационально, не пытались бы минимизировать свои сроки каждый за счет другого, они бы получили по году.

В нашей жизни множество ситуаций, где рациональная стратегия «тянуть одеяло на себя» делает всем хуже. Пробки на дорогах и загаженная природа суть последствия выбора большинством той же стратегии.

В случае с прививками та же история. С той лишь оговоркой, что второй подельник – это все остальные. Если все прививаются, это наносит каждому умеренный вред, но на выходе все получают коллективный иммунитет. Если никто не прививается, пандемия бушует со всеми вытекающими. А если прививаются все кроме тебя, ты и вреда для здоровья не получаешь, и от пандемии защищен благодаря остальным.

Исход этой игры предсказать несложно, если исходить из того, что человек действует из соображений личной выгоды. Как в истории с заключенными каждый сознался, так и здесь каждый воздерживается от вакцинации.

Поэтому в массовом отказе от вакцинации проявляется природа человека, а не инфантильность, глупость или другие качества, которые увязывают с нашей постсоветской ментальностью.

Возникает вопрос, а почему в других странах с вакцинацией дела идут лучше. Ответ прост: они лучше знакомы с предсказаниями общественных наук и поэтому знают, в каких ситуациях без принуждения не обойтись. Они в курсе, что рациональный индивид, взвесив «за» и «против», откажется от прививки, поэтому искусственно создают для него дополнительные издержки, сопряженные с этим решением. Ты не идешь прививаться, чтобы не наносить вреда своему здоровью – тогда мы тебе его нанесем, уволив с работы, ограничив в тех или иных действиях или подвергнув общественному порицанию. Если этот индивидуальный ущерб из-за отказа от прививки перевесит в глазах большинства потенциальный ущерб от прививки, значит, дело сделано.

Так же устроены и криминальные сообщества, где действует правило «попался – молчи», в противном случае тебе не жить. В данном случае потенциальный ущерб от антиобщественного поведения намного превышает ущерб от дополнительного тюремного срока.

У нас тоже действуют в этом направлении, но пока осторожно. Причем к рациональным стимулам апеллируют по части не только издержек, но и выгод, когда разыгрывают разнообразные лотереи для привившихся. Но пряников для всех не напасешься, поэтому по примеру других стран больше будут напирать на кнут. Хотя здесь уже сказываются институциональные особенности нашей страны, затрудняющие его применение.

Сравнение интересное. Однако его слабой стороной являются несопоставимые масштабы предполагаемого вреда.

На одной чаше весов – 0-2 дня плохого сна и головной боли от прививки, плюс стремящаяся к нулю вероятность более серьёзных последствий для здоровья. Также менее чем 10%-я вероятность, что вакцина не сработает (данные по «Спутнику» для обычного штамма ковида).

На другой чаше – практически гарантированное заражение в течение ближайших нескольких лет (поскольку ковид занял место сезонного гриппа), более чем 2%-я вероятность умереть в результате заражения (по данным зарегистрированных случаев), а также 10-20%-я вероятность попасть в число тяжёлых больных, которые будут страдать от обширного поражения лёгких, нехватки кислорода и серьёзных побочек. Вдобавок, и привитые и непривитые будут продолжать испытывать неудобства от масочного режима и периодических локдаунов.

В нашем случае заключённый, который предаёт товарища, не выигрывает почти ничего. Напротив: либо он сам, либо преданный товарищ с немалой вероятностью умирает либо жестоко страдает, и оба они долгое время мучаются в тюрьме.