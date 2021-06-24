 

Ну и мать – Личное мнение

24.06.2021, 21:16, Разное
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Драма, разыгравшаяся между Айзой и Гуфом, уже не кажется мне такой смешной. Причина — их сын, которого Айза втягивает в свои грязные разборки с Гуфом.


Фото: Соцсети

То запилит фотографию мальчика с заявлением, что у него больше нет папы.

То усадит его рядом с собой и рыдает в айфон, как это вы видите на фотографии слева. То расскажет о том, как недавно делала аборт. То громко объявит о воссоединении с первым мужем, на которого до этого годами лила помои. То разноется публично о том, что подлец её обманул.

А помните, как не так давно Айза собачилась в Инстаграме со вторым мужем?

А помните, как осетрину свою второй свежести на всю страну разула?

Вы только представьте, что чувствует 11-летний мальчик, живя вместе с такой матерью. Второй-то сын пока маленький, но, думаю, и ему во всех этих истериках Айзы — ужасно некомфортно.

Мама должна быть сильной и умной.

Мама должна защищать своих детей от невзгод, а не грузить их своими нервными срывами.

Мама обязана всегда держать себя в руках, просыпаться в хорошем настроении и улыбаться своим детям.

Мама не имеет право на депрессию.

Мама обязана быть скалой для детей, пока они маленькие, а не искать в них поддержки и опоры, как это делает Айза.

Мама — это не подружка. Мама — это любовь, сила, стабильность, спокойствие, надёжность и забота в режиме 24/7. Что бы ни происходило вокруг.

А Айза — это какая-то истеричная баба то с «бабочками в животе», то с пилоткой в разрезе, то с душой в раздрае, то с абортом в анамнезе.

По-моему, такое поведение женщины не может быть совместимо со званием матери. Согласны? И да — лицо на фото ребёнку замазала я. Мать Айза просто не думает о том, что сыну нафиг не стоит отсвечивать в Инстаграме!

Источник: Лена Миро



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