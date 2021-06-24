Любовь в июле будет не у всех: астрологи назвали знаки зодиака, которые могут расстаться со своей половинкой, и тех, чья любовь станет крепче

Июль – это довольно непростое время. В этот момент многим из нас захочется выяснить отношения, расставить все точки над “i”, взять паузу или вовсе расстаться со своей второй половинкой. Для предстоящего месяца весьма характерно отсутствие бурных проявлений любви. Кроме того, астрологи советуют воздержаться от неожиданных решений, ведь они могут быть ошибочными.

Овен

Представителей этого знака зодиака, находящихся в отношениях, ждет достаточно непростой период. Они точно знают, что все еще любят свою вторую половинку, но это не поможет избежать испытаний.

Свободные Овны осознают важность отношений и задумаются над их созданием только к концу месяца.

Телец

В июле Тельцы могут разочароваться в своем партнере. Они попытаются скрыть это, однако астрологи советуют высказывать свои мысли вслух. Не бойтесь выяснять отношения. Это приведет к неожиданным, но приятным последствиям.

Близнецы

В предстоящем месяце Близнецы поставят любовь на последний план. Вряд ли они смогут влюбиться, вероятнее всего, они захотят разорвать нынешние отношения.

Представителям этого знака зодиака астрологи советуют побыть в одиночестве и переосмыслить свои ценности.

Рак

Лето будет жарким не только в плане температуры, но и в отношениях. Вы заслужили любовь, поэтому наслаждайтесь ею от всей души. Астрологи советуют остерегаться спешки и суеты, ведь они могут разрушить отношения и привести к ссорам.

Лев

Львам критически не хватает любви. Однако не стоит расстраиваться, ведь те самые долгожданные отношения начнутся совсем скоро.

Причем любовь настигнет не только свободных Львов, но и тех, кто находится в браке. Что делать с этим чувством, пока не ясно. Астрологи рекомендуют наслаждаться им, отложив осмысление на осень.

Дева

В июле Дев обойдет все плохое, включая разводы, предательство и ложь. Однако в этот список можно включить и любовь. В июле Девам будет очень сложно влюбляться в кого-либо, прощать и даже поддерживать отношения. Поэтому представителям этого знака зодиака стоит взять себя в руки и не давать себе натворить глупостей.

Весы

Весам, находящимся в токсичных отношениях, стоит напрячься, ведь наступающий июль – это последний шанс избавиться от тирании.

Свободные Весы могут быть спокойны, ведь с начала следующего месяца они будут окружены вниманием противоположного пола.

Скорпион

С наступлением летней жары Скорпионам становится вовсе не до отношений. Им хочется быстрее разобраться с финансовыми обязательствами и долгами, но никак не разбираться в истоках нежных чувств. Если же партнер окажется слишком назойливым и будет докучать Скорпиону, то у него не остается выхода, кроме как объявить о расставании.

Стрелец

Представителям этого знака зодиака везет в любви исключительно весной или осенью. Так что июль – не самая удачная пора для построения отношений. Представителям этого знака необходимо углубиться в работу и постараться забыть о романтике.

Козерог

В июле Козерогам захочется чего-то новенького. Именно поэтому свободные представители этого знака захотят вступить в брак, а те, кто уже имеют вторую половинку, задумаются о детях. Поэтому в июле Козерогам стоит ждать от судьбы только хорошего.

Водолей

Водолеи, имеющие вторую половинку, погрузятся в свой внутренний мир и на некоторое время отрекутся от второй половинки и даже семьи. Именно поэтому их партнер может заговорить о расставании или разводе. Влюбленность светит только молодым представителям этого знака. А вот Водолеям постарше стоит обратить внимание на решение возникших проблем.

Рыбы

А вот Рыбы вытащили счастливый билет. В наступающем месяце их ждет успех у противоположного пола и огромное количество шансов построить счастливые отношения и даже семью. Даже те Рыбы, которые состоят в отношениях, получат шанс на их улучшение.