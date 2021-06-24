 

Спасение от жары: освежающее поке с лососем и шпинатом

24.06.2021, 21:00, Разное
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Температура за окном бьет все рекорды и готовка еды стала испытанием на прочность. К тому же аппетит в жару снижается, и всем нам хочется пить больше жидкости и есть только легкую еду. Идеальный вариант для легкого ланча или ужина – поке. Японское блюдо уже давно покорило не только Азию, но и другие регионы мира. Готовить его легко, практически все ингредиенты можно найти в любом магазине или же заменить не аналоги – ведь каждый компонент кладется в тарелку самостоятельно, и только после подачи они смешиваются друг с другом.

Бренд-шеф сети японских ресторанов “Тануки” поделился рецептом поке с лососем и неколькими видами зелени, который легко можно приготовить в домашних условиях. Главное – купить охлажденную свежую рыбу.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Белый рис
  • Огурец
  • Редис
  • Авокадо
  • Салат чука
  • Листья шпината
  • Бобы эдамаме
  • Кедровые орешки и микро-зелень – для украшения
  • Соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

  • Огурцы нарезать кольцами толщиной 2 мм, редис нарезать кольцами толщиной 2 мм. Авокадо нарезать дольками. Лосось нарезать кубиком 1,5*1,5 см и заправить соусом для татаки.
  • По центру тарелки выложить рис, далее вокруг риса по часовой стрелке выложить заправленный лосось, очищенные бобы, салат чука, редис, листья шпината, огурцы, дольку авокадо. Рис полить любимой заправкой.
  • Чуку сверху украсить обжаренными кедровыми орехами. Блюдо посыпать хрустящим жареным луком или панировочной крошкой, полить все ингредиенты кроме чуки соевым соусом или соком лайма. По центру украсить микро зеленью.


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