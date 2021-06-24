Спасение от жары: освежающее поке с лососем и шпинатом

Температура за окном бьет все рекорды и готовка еды стала испытанием на прочность. К тому же аппетит в жару снижается, и всем нам хочется пить больше жидкости и есть только легкую еду. Идеальный вариант для легкого ланча или ужина – поке. Японское блюдо уже давно покорило не только Азию, но и другие регионы мира. Готовить его легко, практически все ингредиенты можно найти в любом магазине или же заменить не аналоги – ведь каждый компонент кладется в тарелку самостоятельно, и только после подачи они смешиваются друг с другом.

Бренд-шеф сети японских ресторанов “Тануки” поделился рецептом поке с лососем и неколькими видами зелени, который легко можно приготовить в домашних условиях. Главное – купить охлажденную свежую рыбу.

Ингредиенты (на 4 порции):

Белый рис

Огурец

Редис

Авокадо

Салат чука

Листья шпината

Бобы эдамаме

Кедровые орешки и микро-зелень – для украшения

Соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы нарезать кольцами толщиной 2 мм, редис нарезать кольцами толщиной 2 мм. Авокадо нарезать дольками. Лосось нарезать кубиком 1,5*1,5 см и заправить соусом для татаки.

По центру тарелки выложить рис, далее вокруг риса по часовой стрелке выложить заправленный лосось, очищенные бобы, салат чука, редис, листья шпината, огурцы, дольку авокадо. Рис полить любимой заправкой.

Чуку сверху украсить обжаренными кедровыми орехами. Блюдо посыпать хрустящим жареным луком или панировочной крошкой, полить все ингредиенты кроме чуки соевым соусом или соком лайма. По центру украсить микро зеленью.