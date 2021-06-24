Спасение от жары: освежающее поке с лососем и шпинатом
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Температура за окном бьет все рекорды и готовка еды стала испытанием на прочность. К тому же аппетит в жару снижается, и всем нам хочется пить больше жидкости и есть только легкую еду. Идеальный вариант для легкого ланча или ужина – поке. Японское блюдо уже давно покорило не только Азию, но и другие регионы мира. Готовить его легко, практически все ингредиенты можно найти в любом магазине или же заменить не аналоги – ведь каждый компонент кладется в тарелку самостоятельно, и только после подачи они смешиваются друг с другом.
Бренд-шеф сети японских ресторанов “Тануки” поделился рецептом поке с лососем и неколькими видами зелени, который легко можно приготовить в домашних условиях. Главное – купить охлажденную свежую рыбу.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Белый рис
- Огурец
- Редис
- Авокадо
- Салат чука
- Листья шпината
- Бобы эдамаме
- Кедровые орешки и микро-зелень – для украшения
- Соевый соус – по вкусу
Способ приготовления:
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