 

Мнение: Ада я не выдержу (с)

24.06.2021, 20:50, Разное
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Интересно, а еще остались в стране, переживающей рекордную жару, эльфы, которые И СЕЙЧАС будут благостно твердить свою ересь в духе “ооо, как хорошо, 34 градуса – кааайф! Стыдитесь, проклятые северяне, дайте нам погреться!!”

Остались еще желающие “греться” дальше – такой у меня вопрос? Или безумцев ничто не лечит? В нашей команде, рассекающей по просторам сгорающей в безумии страны, между прочим, уже случилось три тепловых удара (сразу скажу – не у меня). Люди (некоторые моложе меня чуть не вдвое) падали с температурой выше 38, едва шевеля зрачками. Слава богу, даешь им сутки полежать на холодке – приходят в себя. А ведь может быть и хуже – с тепловыми ударами шутки плохи.

Сам я не устаю сам себя хвалить – за то, что так вовремя взялся худеть и стройнеть. Поэтому переношу пока это всё безобразие на удивление легко (хотя и безо всякого удовольствия). Даже спокойно засыпаю ночью без кондиционера (проводил такой опыт). Влажное полотенце на голову – и красота!

Но вообще – к черту, конечно, всех этих любителей прогреваний, пусть уматывают в свою Африку. Смущает во всем одно – неужели маленькая ведьма Грета таки права, и всех коров придется все-таки убить, чтобы остановить глобальное потепление? Ну ведь явно же – не было раньше такого безобразия! А теперь смотрю – явно “катит в глаза” новый 2010-й, да еще и начавшийся на 10 дней раньше и много круче (предыдущий, как сейчас помню, пошел “жарить” с 26 июня, так что свой ДР я встретил еще в нормальной стране).
Коров жалко. Должен быть какой-то другой способ!

Может быть – вакцинация? У меня новая теория: м.б., всех так спешат “проколоть”, не считаясь с жертвами среди мирного населения, поскольку при помощи адских растворов выводят новое, более жаростойкое человечество? Похоже…

Понравилась свежая шутка: “Проведя последние три дня в раскаленной Москве, я понял, что АДА Я НЕ ВЫДЕРЖУ. Придется серьезно пересматривать все свое поведение по жизни”.

Кто забыл – я помню: закончился проклятый 2010-й числа 20-го августа. А с 26-го июня – жарил вообще без остановки.

Источник: Размышления вольного социолога



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