При крушении вертолета «Росгвардии» под Петербургом погибли три человека

Сообщение о падении вертолета под Санкт-Петербургом поступило в экстренные службы, сообщил источник. Погибли три человека.

По данным РИА «Новости», спасательные подразделения выехали на место.

По предварительной информации, при крушении вертолета Ми-8 погибли три человека, передает ТАСС.

Вертолет выполнял тренировочный полет без вооружения. Власти Ленобласти подтвердили информацию о крушении. Местные жители не пострадали.

Ранее вертолет упал в Белое море в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще один пропал без вести.