Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям

Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов, а также нередко высказывал личное мнение на разные темы по безопасности, которое отличалось от позиции Вашингтона, рассказала газете ВЗГЛЯД Президент компании Info Watch Наталья Касперская, комментируя смерть американского и британского программиста.

После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».

«Сам по себе Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов. Он, в частности, совершенно спокойно высказывался на разные темы по безопасности не с официальной точки зрения Вашингтона, а выражал свое личное мнение», – говорит Касперская.

Собеседница напоминает случай, когда Макафи выступал в защиту русских хакеров: «Когда были вирусные атаки, которые приписывают русским хакерам, и в Конгрессе были слушания на эту тему, то Джон Макафи опубликовал статью, в которой приводил аргументы в пользу того, что все доводы касательно того, что это были именно русские хакеры, не выдерживают критики».

Она поясняет, что в качестве косвенных доказательств того, что киберприступление совершили именно граждане из России, было то, что код якобы был написан в рабочее время по Москве, а также на русской клавиатуре, что вообще невозможно установить.

«Макафи приводил разумные аргументы, но могло ли это стать причиной для покушения на него, я не возьмусь рассуждать», – заключила Касперская.

Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство – повесился на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.