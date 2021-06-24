 

Филипп Киркоров о сканделае на премии “МУЗ-ТВ”: “Не мои проблемы”

24.06.2021, 20:44, Разное
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Певец Филипп Киркоров высказался о премии канала «МУЗ-ТВ», которая состоялась в начале июня в Москве. Он заявил, что получил от мероприятия колоссальное удовольствие, а произошедшие скандалы не являются его проблемами.
Премия «МУЗ-ТВ» 2021 года вошла в историю как самая провокационная. Многим не понравилось появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые приехали на свадебном кабриолете. Продюсер Нателла Крапивина позволила себе нелестно высказаться об артистах. В итоге между ней и Киркоровым возник скандал.

Сам же король отечественной эстрады заявил, что как зритель доволен премией «МУЗ-ТВ». Он смотрел, аплодировал, радовался успехам коллег. Потом Киркоров недоумевал из-за того, что произошло, но все это является отражением палитры сегодняшних дней.

Комментируя ссору с Нателлой Крапивиной, артист заявил, что добавить нечего. Он уже сказал по этому поводу все, что хотел. Остальное – проблемы экс-продюсера Светланы Лободы. Киркоров напомнил, что никогда не провоцирует конфликт первым. Все, кто знают короля отечественной эстрады лично, могут сказать, что он является добрым и хорошим человеком.

Источник: dni.ru



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