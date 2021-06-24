“Нереальная сила воли”. Продюсер Макс Фадеев похудел на 127 кг. Фото до и после

Эффективность этой программы 53-летний продюсер испытал на себе. По словам Фадеева, он сбросил 127 кг. Об этом он написал у себя в Instagram.

“Всем привет! Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат – 127 кг минус. Я похудел по собственной системе, к которой шел много лет! И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось! […] Теперь программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями! Очень скоро мы представим вам нашу программу! И это перевернет представление о многом!” – написал Фадеев.

До этого он отмечал, что похудел во многом благодаря питанию, спорту и отсутствию стрессов.

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Такой результат не оставил равнодушными пользователей соцсети.

“Очень мощный результат. Теперь не менее важно удерживать его. Уважение”, – написал eiziceil.

“Вы так похорошели, я очень жду вашу программу”, – оставила комментарий alenka_davydova9115.

“Это реально крутое достижение! Кто не худел, тот не знает”, – заметила djavgarat_amirova.

“Это просто огонь! У вас нереальная сила воли”, – восхитилась alexafomi.

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Контекст:

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане (РФ). С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию, продюсировал Глюк’oZу и других исполнителей.

В 2018 году Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).

В мае 2020 года Служба безопасности запретила Фадееву въезд в Украину. Причиной стало нарушение государственной границы Украины: продюсер посещал аннексированный Россией Крым. В 2016 году в Ялте проходили съемки его клипа.

В ноябре 2020-го Фадеева включили в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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