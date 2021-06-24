В Украине с начала года 69 детей совершили самоубийства – МВД

Также дети совершили 329 попыток самоубийств, проинформировала она.

По словам Ковальчук, в правоохранительных органах понимают, что в интернете есть много деструктивного контента, который вредит детям, и пытаются его вовремя удалять и реагировать на него.

Замминистра отметила, что МВД использует “инновационные инструменты онлайн-безопасности”.

“Это, в частности, исследования форумов, соцсетей. Мы также сотрудничаем пока со всеми крупнейшими сетями, такими как Facebook, Instagram, TikTok. Обеспечен абсолютно круглосуточный обмен информацией между различными подразделениями Нацполиции, чтобы полностью убирать так называемые “группы смерти”, которые действительно несут сейчас очень большую угрозу для общества, для детей”, – добавила она.

Ковальчук проинформировала, что киберполиция заблокировала более 60 тематических групп, которые пропагандировали культ насилия и смерти среди детей.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, больше всего случаев детских суицидов по состоянию на начало мая зафиксировали в 2021 году в Киеве и области – 25. Также среди “лидеров” Ровенская и Одесская области.

В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский говорил, что в последнее время в стране родители все чаще жалуются по поводу тяжелых депрессий у своих детей. К обострению психических расстройств привело, по его словам, дистанционное обучение.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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