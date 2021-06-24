 

Регион “Восточного партнерства” – приоритетный для ЕС – Боррель

24.06.2021, 20:42, Новости дня
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“Евросоюз придает огромное значение своим отношениям с восточными партнерами, и мы считаем этот регион приоритетным для нашей поддержки и приверженности, – сказал Боррель, его цитирует “Интерфакс-Украина”. – Наш союз не идеален, но то, что это членство рассматривается как стратегическая цель для многих стран, – это большой комплимент”.

Верховный представитель ЕС отметил, что “важнейшим аспектом нашего “Восточного партнерства” является налаживание связей не только между ЕС и странами-партнерами, но и между самими партнерами”.

В то же время, по словам Борреля, сближение с ЕС требует работы с обеих сторон.

“Вы знаете, что в каждой из ваших стран есть ключевые области реформ, которые требуют быстрых, основательных и правдивых улучшений. Мы сможем приблизить законодательство, углубить сотрудничество и продвинуться в совместной работе только в том случае, если эти реформы будут полностью приняты и претворены в жизнь”, – добавил верховный представитель ЕС.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали “Ассоциированное трио” – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками “Восточного партнерства” – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, “зеленая” экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Евросоюз поддержал формат “Ассоциированного трио” между Украиной, Молдовой и Грузией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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