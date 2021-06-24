 

Шепелев рассказал, как едва не набросился на американских медсестер с кулаками

24.06.2021, 20:42, Новости дня
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Об этом 38-летний ведущий написал на своей странице в Instagram.

“Давно хотел написать, как отличаются чувства от отцовства в первый и во второй раз. Отличаются. Во второй раз как-то спокойнее, увереннее и проще что ли, не так волнительно. Мне вспоминается история, произошедшая сразу после появления на свет Платона. Меньше чем через час после рождения врачи попросили меня сопровождать его на первый медицинский осмотр, стандартная процедура”, – объяснил Шепелев.

Он вспомнил, как держал руку новорожденного сына и следил за манипуляциями сотрудников больницы.

“А медицинские сестры вертят его, крутят. И мне все кажется, что они делают это очень резко, даже грубо. Мне не нравится то, что они делают, мне кажется, что они делают ему неприятно и меня это очень злит. Очень! Они делают прокол и берут кровь из пяточки и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, я едва себя сдерживаю”, – рассказал Шепелев.

Он добавил, что со вторым отцовством все было наоборот.

“Я рассказал эту историю врачу, которая, так же как американки восемь лет назад, осматривает уже Тихона. “Спасибо, что предупредили”, –шутит она. И в этот момент я понимаю, что в этот раз не чувствую ничего подобного, я спокоен, уверен и защищать младшего сына от “нападения” медсестер мне уже не хочется. Вот такие различия”, – подытожил Шепелев.

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A post shared by Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

 

Контекст:

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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