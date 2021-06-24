Мнение: Письмо: “Жертва психологии”

Вот этого комментатора письмо разбирайте еще сами.

Я потом, может быть, общие итоги по разборам подведу.

vivrepourvivre

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я сейчас общаюсь с девушкой по переписке. Она написала мне в ЖЖ. Так я узнал две вещи: она тоже художник, раньше училась в моём учебном заведении. Рисует картины, продаёт на западе. Она старше меня, ей около 30 лет.

В какой-то момент О. уехала на море. Я написал ей, спросил, там ли она. Она сказала, что да. А потом…

Я: Ты на море?

О: Привет.

Уже там)

Как ты?

Я: Вау

Ты в Крыму?

А где именно

О: Коктебель

Город джаза

Я: Пришли фотку Коктебеля

О: [фото]

Я: И себя

О: Зачем?

Я: 🤓

О: Ой, Антон, я не знаю, какой Кирюша в короне доминирующего казановы на тебя накашлял. Но вот эти отрывистые короткие приказные интонации мне кажется могут подействовать на какую-нибудь кассиршу. Но на нормальных людей – нет. И ты не видишь, когда человек к тебе поворачивается лицом, когда он открыт? Ты не видишь этого всего. Ты воплощаешь дешёвые уроки “психологии” – как натянуть сову на глобус. И когда-то ты был… таким открытым, искренним, живым. В том числе и вежливым. А вот эти нотки ***** – ты сам мне написал, ты не в состоянии был даже поздороваться, ответить “как дела?”, начал бросать отрывистые штуки. Я не знаю, что с тобой. Ты заболел? С таким человеком мне не хочется общаться.

Сначала я смеялся, особенно про сову, глобус и психологию. А после задумался…

Я: Здравствуйте, Ольга. Можно узнать ваше отчество?

О: Здравствуйте, Антон) Валерьевна. А Ваше?

Я: Викторович. Можно просто Антон. Ольга Валерьевна, как вам море в этом году?

О: Как и при Гомере – винноцветное. Только авианосцев многовато. А Вы уже прыгаете с тарзанки?

Я: Пока что нет( А вы настаиваете?

О: Смотря, любите ли Вы летать, кинув опоры и ресурсы)

Я: Я до полётов не дорос, Ольга Валерьевна. Мне бы по земле сначала научиться ходить, не спотыкаясь…

О: Все мы ходим спотыкаясь. Это неизбежно. Важно то, как мы потом встаём. Я на серф встала, вот где спотыкание 🤦‍

Я: И как тебе серфинг? Не холодно? Я всегда мечтал, но серферов даже не видел пока что.

О: Сложно, но интересно. А ты на лыжах горных катаешься? Или на роликах?

Поболтали о сёрфинге и море недолго. Пишу ей снова, через пару дней.

Я: Привет. Как творчество?

О: Привет, Антониус ☺️

Я: Ольга…

О: Я соскучилась 😽 Я бываю временами невыносима, знаю

Я: Разве? О чем ты… О том, что не пишешь мне первой?? Я не настолько выжил из ума, чтобы этого ждать.

О: Я тут голая у моря растираюсь. От озноба по кнопкам не попасть)

Я: Надеюсь, этого никто не видит… Как ты мучаешься голая с телефоном из-за меня.

О: Я раздражаюсь иногда без повода 😂😂

Через пару дней Ольга Валерьевна прислала свой рассказ, “Сахарная вата”. Я даже не понял, что это личный жест с её стороны, а когда Ольга Валерьевна сказала, что в мне нет эмпатии, ещё и нагрубил.

О: Ого, эмпатия. А самое главное – зачем она.

Я: Сорри, в детстве сахарной ватой подавился.

О: Ну да. Довольно забавно. Тебе человек присылает достаточно личный рассказ, не слова, только “я, я, я, я”. Мне интересно, Антон. Если ты такой после прокачки Эволюции, то какой ты был до?

Спустя время мы снова начали общаться, я ей скинул кое-что, что мне показалось ей интересным в плане творчества. Она ответила развёрнуто, что именно ей там понравилось. В общем, обсудили это, и её искусство немного тоже (после).

О: Инета не было тебе отправить сразу. Прости 🤗

Я: Я так скучаю….

О: Я тоже очень, Антон. А мы с тобой все время ссоримся)

Я: Мои границы жуткие… Во всём они виноваты суки…

О: Мои не лучше 🤣

В общем, после своих спотыканий я пытаюсь вставать на ноги и снова делать шаги, как и сказал Ольге.

Удаётся ли мне возвращаться в границы, минуя векторы слива и косяка?