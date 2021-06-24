 

Мнение: Игрушки

24.06.2021, 20:24, Разное
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Инцидент с английским кораблем вблизи Крыма, который англичане и российские власти трактуют принципиально различно, вряд ли является чем-то серьезным и уж точно нет никакого смысла выковыривать из него какое-то продолжение. Ситуация вполне прозрачная — не признающие Крым российским англичане действовали в рамках международного морского права, российские военные — в рамках национального. Обошлось без последствий, а потому нет никакого смысла давить на эту тему. Российское минобороны, понятно, сделало туманное заявление со смутной угрозой сточить всех в порошок, но не сейчас. Немного попозже.

В целом, когда в подобных инцидентах задействованы только военные (обычно эти происшествия протекают быстро, а потому вышестоящее руководство просто не успевают уведомить), то военные с обеих сторон действуют в одной и той же манере — нужно продемонстрировать свою молодецкую удаль, чтобы было по какому поводу расправить плечи и заявить, как мы круты. "Посмотрите на мои лапищи!" С другой стороны — не довести дело до чего-то действительно серьезного, чтобы потом не разгребать уже по-настоящему.

В данном случае всё так и произошло, а потому политики могут чистить перья и кидаться друг в друга помётом, военные занялись своими делами. В общем, классика — мальчики и в 40 лет остаются мальчиками, просто игрушки другие.

Источник: Эль Мюрид



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