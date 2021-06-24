Мнение: Дефицит драгонфрутов, подорожание фаст-фуда и налог на сладкие напитки

1. В Советском Союзе граждане страдали от дефицита мяса, колбасы, сыра, свежих овощей и плодов (которые были доступны только в летний сезон). В отдельные периоды, которые застали мои бабушки и дедушки, был также суровый дефицит продуктов питания как таковых, включая обыкновенный хлеб.

Современные россияне тоже страдают. С нехваткой хамона и пармезана как-то свыклись, однако экзотических фруктов, пикантных приправ и прочих лакомств хотелось бы побольше:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/ne_hvataet/

В отечественных магазинах россиянам чаще всего не хватает экзотических фруктов, итальянских соусов и необычных снеков. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-ретейлера «Самокат», сообщает РБК.

О своих предпочтениях рассказали 3229 жителей 15 городов России. Каждому четвертому респонденту не хватает драгонфрутов (питахайя), мангостинов, рамбутанов и других фруктов, которых сложно найти в стране.

Каждый пятый (19 процентов) рассказал, что не может найти особенные снеки — например, шоколадные батончики с мятным вкусом, чипсы со вкусом пиццы или медовую горчицу.

С наличием заграничной экзотики приходится мириться, ведь отнюдь не всё можно легко выращивать на наших северных полях и даже в наших суперсовременных теплицах.

К тому же, у России есть свои собственные статусные и дорогие продукты – так, за последние пять лет почти вдвое вырос экспорт знаменитой русской икры:

https://iz.ru/1182003/2021-06-22/analitiki-otmetili-rost-prodazh-krasnoi-ikry-na-eksport-iz-rossii

2. У американцев намечаются новые проблемы с питанием. Они и так уже вынуждены платить за фастфуд втрое больше, чем россияне (если считать в долларах по текущему курсу). Теперь же их собираются лишить дешёвых блюд, заставляя брать дорогие и есть их лошадиными дозами (либо приходить всей семьёй):

https://lenta.ru/news/2021/06/22/fast/

Сети ресторанов быстрого питания, включая McDonald’s и KFC, решили сократить ассортимент блюд дешевле пяти долларов (около 370 рублей) в пользу более дорогих комбо-обедов. Как передает Reuters, такая стратегия поможет фаст-фуду не только увеличить продажи и прибыль, но и компенсирует затраты на продукты питания, резко подорожавшие по мере восстановления экономики США.

«Недорогие» блюда, то есть сеты из сэндвича, газированного напитка и картофеля фри по цене до пяти долларов, долгое время были основой меню быстрого питания. Ресторанные сети пользовались этим, чтобы завлекать в заведения поток желающих выгодно поесть. Однако сделки по пять долларов и меньше перестали быть выгодными в последние 18 месяцев.

«Дешевые позиции меню не являются источниками прибыли. Они нужны для привлечения клиентов», — заявил аналитик компании BTIG Питер Салех. Он добавил, что пандемия вынудила сети быстрого питания приостановить разработку новинок. С падением числа заболевших COVID-19 все стало по-прежнему: рестораны выпускают и рекламируют новые сэндвичи, чтобы завлечь как можно больше посетителей.

Например, KFC перестал продавать отдельно комбо за пять долларов, включавшее куриный пирог, напиток среднего размера и печенье с шоколадной крошкой или кекс. Теперь он предлагает только семейные обеды от 30 долларов.

3. Кажется, нас с вами опять услышали. В правительстве собираются рассмотреть вопрос о введении акцизов на вредные для здоровья сладкие напитки:

https://www.rbc.ru/economics/23/06/2021/60d2c6d59a79471574b14679

Это может не только снизить их потребление и защитить россиян, но и принести в казну дополнительные 10–20 миллиардов рублей ежегодно.

Если правительство поторопится, мы не сильно отстанем от европейских стран в этом отношении. Можем даже успеть нагнать итальянцев, которые вводят налог на сахаросодержащие напитки с 1 января следующего года:

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Italy-Publishes-Ministerial-De-46582