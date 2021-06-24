Платиновый блонд, как у Билли Айлиш, и боб-«полуфабрикат»: по прогнозам стилистов, эти прически станут самыми модными

Новая стрижка способна поменять не только внешний вид волос, но и весь образ. Поэтому прическа должна быть актуальной, соответствовать моде и подходить к вашему типу лица. Эти стрижки, по прогнозам стилистов, станут самыми популярными в ближайшее время. Поэтому, если вы ищете идеи для новой стрижки, можете смело использовать один из вариантов нашей подборки.

Боб-«полуфабрикат»

Не дайте себя обмануть, эти распущенные волосы на самом деле требуют серьезного мастерства и точной стрижки. Работа с вашей головой профессионала – это единственный способ добиться желаемого эффекта. Прическа отличается внутренним слоем, который образует мягкий и идеальный переход, прекрасно обрамляющий лицо.

Двухцветные волосы

Контрастные волосы, несомненно, вошли в моду благодаря молодым знаменитостям, однако сейчас все больше и больше людей просят об этом у своих парикмахеров. Таким образом, почти наверняка эта тенденция скоро станет популярной, и двухцветные прически будут гораздо больше распространены.

Естественные волны

Пора дать волосам немного отдохнуть – сейчас в моде естественные волнистые волосы. Так что отложите в сторону стайлер и выпрямитель и наслаждайтесь естественными локонами!

Кроме того, формирование ваших естественных волн может помочь вам лучше понять уникальную текстуру ваших волос.

Платиновый блонд

После того как Билли Айлиш покрасила волосы в платиновый блонд, парикмахеров стали все чаще посещать клиенты, которые, вдохновившись молодой певицей, просят себе такой оттенок волос.

Однако важно знать, что такие светлые волосы требуют особого терпения. Чтобы добиться такого цвета, требуется несколько часов провести в кресле стилиста, а также оттенок придется постоянно поддерживать.

Карамельные оттенки

Также будут в моде теплые карамельные оттенки. Эти мягкие цвета придают каштановым волосам глубину и делают их ярче. Для более современного эффекта можно выделить карамельный блик или выпадение, добавив в палитру немного светло-коричневого.

Насыщенный красный

По словам парикмахеров, медно-красный будет одним из самых популярных оттенков.

Многие девушки уже сейчас начинают отказываться от уже хорошо зарекомендовавшего себя цвета волос в пользу оттенков красного, прося клубничный вместо блондинки и каштановый вместо коричневого. Но теперь полный, насыщенный, яркий медно-красный цвет – это прическа настоящей мечты для многих.

Плотная челка

Плотная и слегка удлиненная челка вновь возвращает свою популярность. Такая стрижка подойдет практически любой девушке. При правильной длине, форме и плотности хорошо уложенная челка может иметь настоящий вау-эффект. Последние тенденции предполагают, что челку всегда следует рассматривать как заросшую, а не свежесрезанную. Этого можно добиться, если волоски заканчиваются где-то на уровне бровей.

Эти прически выглядят стильно и молодо. А тот факт, что в скором времени они будут одними из самых популярных, делает их настоящими фаворитами среди других стрижек. Выбрав любую из них, вы будете выглядеть красиво и модно.