Ремдесивир снова не подтвердил эффективности для тяжелых пациентов с COVID-19



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Противовирусный препарат ремдесивир американской фармкомпании Gilead Sciences начали применять для лечения COVID-19 после появления данных о том, что он потенциально может подавлять репликацию коронавируса. Несмотря на неоднозначные выводы о его эффективности и безопасности, его широко применяют в США и в других странах. В РФ ремдесивир и его отечественный аналог также одобрен к использованию и включен во временные рекомендации Минздрава по профилактике и лечению COVID-19, однако о его применении в клинической практике пока нет информации.

Новое исследование, результаты которого еще не прошли экспертную оценку, проводилось с участием 6,5 тысячи пациентов, госпитализированных в больницы Англии и Шотландии с тяжелым течением COVID-19. Их разделили на две группы: более 1,5 тысячи больных получали стандартное лечение и ремдесивир, все остальные — стандартную терапию с дексаметазоном и антибиотиками. В группу ремдесивира были включены пациенты, которые, по мнению ученых, могли получить больше преимуществ от получения этого препарата — в основном это более молодые люди без серьезных сопутствующих заболеваний, но страдающие ожирением, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Наблюдения за обеими группами велись 28 дней. Частота диагностики острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и почечной недостаточности была сходной в обеих группах, а повышение уровня сахара в крови вдвое чаще встречались у пациентов, получавших ремдесивир.

Уровень двухнедельной смертности был сопоставимым в обеих группах: 9% среди пациентов на ремдесивире и 12% — на стандартной терапии. Средний период выздоровления в группе ремдесивира был меньше на один день. Потребность в кислородной поддержке и искусственной вентиляции легких чаще встречалась в группе ремдесивира, однако неизвестно, связано ли это с воздействием препарата или с тем, что у пациентов развилась тяжелая пневмония еще до включения в исследование.

«В целом, наше исследование не предоставляет доказательств того, что ремдесивир полезен пациентам, госпитализированным с тяжелой формой COVID-19», — считают ученые.