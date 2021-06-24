Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций на три года в отношении телеканалов «РТР-Планета», «Россия-24», которые входят в структуру ВГТРК, а также «Телекомпании НТВ».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Сообщается, что санкции продлены на три года.

В дополнении к указу также обнародован список с персональными санкциями в отношении руководителей и ключевых сотрудников ряда ведущих российских СМИ, которые тоже продлевают на три года.

В ограничительный список вошли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, главный редактор информагентства Regnum Виген Акопян, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов «Правда.ру» Вадим Горшенин, главный редактор интернет-портала Life.ru Александр Потапов, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, глава Дирекции общественно-правового вещания телеканала НТВ Андрей Куницын, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, ведущая воскресного выпуска программы «Время» на Первом канале Ирада Зейналова, генеральный директор телеканала Life Ашот Габрелянов, генеральный директор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.