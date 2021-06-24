 

Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения

24.06.2021, 19:48, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» – написала Захарова в Telegram, комментируя информацию о внесении Киркорова в «черный список» на Украине.

Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова.

После добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов.



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