Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» – написала Захарова в Telegram, комментируя информацию о внесении Киркорова в «черный список» на Украине.

Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова.

После добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов.