Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины.
«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» – написала Захарова в Telegram, комментируя информацию о внесении Киркорова в «черный список» на Украине.
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова.
После добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет