Диетолог Макиша рассказала, что будет при ежедневном употреблении фасоли

Врач-диетолог Марина Макиша пояснила о последствиях для организма, которые наступят, если ежедневно есть фасоль. В данном продукте содержится масса питательных веществ.

Белая фасоль обладает пищевой клетчаткой. Она оказывает благоприятное воздействие на кишечник. В частности, поддерживается баланс микрофлоры. Кроме того, фасоль снижает уровень «плохого» холестерина. За один прием рекомендуется съедать максимум 200 граммов продукта.

С большой осторожностью необходимо употреблять фасоль людям, имеющим склонность к затруденной дефекации. Важно смотреть на реакцию организма, поскольку в ряде случаев клетчатка усугубляет ситуацию.

Больше всего белка содержится в фасоли красного цвета, поэтому она помогает укреплять иммунитет. На состояние сердечно-сосудистой системы благоприятно влияет высокое содержание калия и магния. В черной фасоли содержится большое количество витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы.

Источник: rsport.ria.ru