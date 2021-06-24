 

Диетолог Макиша рассказала, что будет при ежедневном употреблении фасоли

24.06.2021, 19:46, Разное
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Врач-диетолог Марина Макиша пояснила о последствиях для организма, которые наступят, если ежедневно есть фасоль. В данном продукте содержится масса питательных веществ.
Белая фасоль обладает пищевой клетчаткой. Она оказывает благоприятное воздействие на кишечник. В частности, поддерживается баланс микрофлоры. Кроме того, фасоль снижает уровень «плохого» холестерина. За один прием рекомендуется съедать максимум 200 граммов продукта.

С большой осторожностью необходимо употреблять фасоль людям, имеющим склонность к затруденной дефекации. Важно смотреть на реакцию организма, поскольку в ряде случаев клетчатка усугубляет ситуацию.

Больше всего белка содержится в фасоли красного цвета, поэтому она помогает укреплять иммунитет. На состояние сердечно-сосудистой системы благоприятно влияет высокое содержание калия и магния. В черной фасоли содержится большое количество витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы.

Источник: rsport.ria.ru



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