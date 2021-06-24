Тимати после отъезда Сафаровой опубликовал провокационный пост

Популярный рэпер Тимати обнародовал провокационный снимок после отъезда в Испанию Екатерину Сафаровой. На новой фотографии артист сидит в одиночестве на лавочке в Москве.

На снимке Тимати запечатлен в центре Москвы ночью. В описании к публикации артист написал, что мог столько всего обсудить с девушкой, но она не пришла. При этом Тимур Юнусов не стал говорить, кому посвятил этот пост.

Некоторые фолловеры решили, что певец скучает по Екатерине Сафаровой, которая несколько дней назад отправилась в Барселону, а потом в Сен-Тропе на отдых с подругами. Эта поездка была запланирована несколько месяцев назад. Сам же Тимати остался в Москве работать.

Победительница «Холостяка» до переезда в Россию десять лет жила в Испании. Сафарова призналась, что она скучает родителям и друзьям, которые остались за границей. В рамках общения с подписчиками модель говорила, что летом ей бы хотелось проводить больше времени в Европе, а не в РФ.