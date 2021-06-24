 

Британские СМИ показали видео с эсминца, который преследовали российские бомбардировщики и катер

24.06.2021, 19:44, Новости дня
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Корреспондент канала Джонатан Бил был на борту корабля. Он рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс”, – сообщил он.

В сюжете показали этот момент.

Также там говорится, что российский катер преследовал Defender, и когда эсминец подошел ближе к побережью оккупированного Крыма, ситуация стала более напряженной. 

Российский катер совершил опасный маневр, когда Defender подошел к Крыму на расстояние 12 миль, отметил корреспондент, он приблизился к эсминцу и требовал изменить курс. 

Журналист говорил, что на борту эсминца слышали залпы, но сочли, что они вне зоны досягаемости. На видео показаны круги на воде вдалеке от корабля, возможно, это был след от взрыва. Также в сюжете рассказали, что эсминец сопровождали не менее 20 российских самолетов. 

МУЛЬТИМЕДИАВидео: bbc.com Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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