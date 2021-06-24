Новым спикером Зеленского будет ведущий канала “Украина 24”, решаются формальности – Подоляк

Об этом в комментарии “Радіо Свобода” рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Спикер – Сергей Никифоров. Сейчас – некоторые юридические формальности. Немного позже он будет представлен”, – сказал Подоляк.

Никифоров был корреспондентом UA: Перший в 2007–2011 годах, потом семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции, сообщает “Детектор медіа”. С 2018 года он работает ведущим “Украина 24”.

Никифоров имеет диплом факультета журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.

Контекст:

Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель. До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC, была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В Офисе президента сообщали, что Мендель выиграла конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2019 году Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главному редактору интернет-издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой.

В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Она до сих пор не прокомментировала свое решение. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность. Первая, по его словам, связана с “крайне жестким ритмом работы” с Зеленским, вторая – “безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило”. По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.

К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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