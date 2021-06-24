Глава МИД Эстонии заявила, что саммит ЕС с Путиным возможен только после выполнения Россией Минских соглашений

“Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остается однозначной: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что Россия прежде всего должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику. Важно, чтобы аннексированные Российской Федерацией территории вернулись тем странам, которым они принадлежат. И тогда мы сможем обсудить, как восстановить и наладить отношения”, – сказала она.

Лийметс считает, что диалог между Евросоюзом и РФ сейчас “достаточный”.

“Диалог есть, есть контакты. Но вопрос все же в том, какие шаги Россия предпринимает при выполнении международного права, при соблюдении прав человека. Вот те аспекты, перемены в которых мы должны увидеть, прежде чем восстанавливать с Россией диалог на высшем уровне”, – сказала дипломат.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Отношения ЕС и РФ испортились после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В мае 2021 года Макрон заявил, что политика санкций против России не работает и ЕС нужны другие рычаги.

23 июня сразу несколько СМИ сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

24 июня Меркель заявила, что Европейский союз нуждается в построении индивидуального формата для переговоров с Путиным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что проведение саммита лидеров стран ЕС с участием Путина будет опасным отклонением Евросоюза от своей санкционной политики.

В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативе возобновить диалог между Евросоюзом и Россией.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что не будет участвовать в саммите ЕС с Путиным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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