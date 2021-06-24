 

Киве вручили подозрение из-за шапки с советской символикой

24.06.2021, 19:44, Новости дня
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“Арестовать за шапку! Мой дед – герой Советского Союза – мной бы гордился!
Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?, – написал Кива в своём телеграмм-канале.

Он добавил, что повестку выписали и директору спортклуба, в котором занимается народный депутат.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива известный своими скандалами. В частности, 31 декабря прошлого года на своей странице в Facebook опубликовал фото в шапке с коммунистической символикой и призвал арестовать его. Позже он в этой же шапке обратился к маме с тренировки.

В феврале Кива обматерил журналиста Bihus.info, после того, как журналист проекта спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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