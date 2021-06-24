 

В Гидрометцентре России допустили новые погодные аномалии в июле

24.06.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Погода в европейской части России в июле будет неоднородной, но, в целом – тёплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометценра России Роман Вильфанд.

Вильфанд не исключил и новых погодных аномалий как в июле, так и в августе: согласно прогнозам, температура воздуха может соответствовать климатической норме или же превышать её. Метеоролог добавил, что в июле периоды сухой и жаркой погоды, как в конце июня, будут чередоваться с похолоданиями и дождями, сообщает RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Мадонна со своими пятью детьми отметила 90-летие отца Сильвио

16.06 / В Минздраве заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей

02.03 / Мошенники используют Telegram-ботов в целях шантажа пользователей мессенджера

30.04 / ЕС обвинил Москву и Пекин в подрыве доверия к западным вакцинам от коронавируса

03.02 / Subaru отзывает Outback и Impreza 2021 года из-за ошибки одного рабочего

12.09 / Утрись: ты ей больше не нужен! – Личное мнение

12.03 / Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

21.05 / Президент Эйзенхауэр подписал соглашение с «серыми» пришельцами?

06.09 / Блогер запустил DOOM и Skyrim при помощи теста на беременность

05.05 / Флагманский смартфон Huawei P50 Pro показали на фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика