 

Россия за неделю потеряла золотовалютные резервы на 9,7 миллиарда долларов

24.06.2021, 19:36, Разное
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Золотовалютные (международные) резервы России сократились на 9,7 миллиарда долларов всего за неделю. Это приблизительно эквивалентно 700 миллиардам рублей.

Об этом сообщили в четверг представители Центробанка России. В ЦБ отметили, что по состоянию на 18 июня 2021 года объём международных резервов страны составил 595,1 миллиарда долларов: таким образом, он уменьшился на 1,6%. Причиной такой динамики регулятор назвал отрицательную курсовую переоценку и снижение цен на золото, сообщает RT.



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