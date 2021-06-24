Россия за неделю потеряла золотовалютные резервы на 9,7 миллиарда долларов
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Золотовалютные (международные) резервы России сократились на 9,7 миллиарда долларов всего за неделю. Это приблизительно эквивалентно 700 миллиардам рублей.
Об этом сообщили в четверг представители Центробанка России. В ЦБ отметили, что по состоянию на 18 июня 2021 года объём международных резервов страны составил 595,1 миллиарда долларов: таким образом, он уменьшился на 1,6%. Причиной такой динамики регулятор назвал отрицательную курсовую переоценку и снижение цен на золото, сообщает RT.
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