Россия за неделю потеряла золотовалютные резервы на 9,7 миллиарда долларов

Золотовалютные (международные) резервы России сократились на 9,7 миллиарда долларов всего за неделю. Это приблизительно эквивалентно 700 миллиардам рублей.

Об этом сообщили в четверг представители Центробанка России. В ЦБ отметили, что по состоянию на 18 июня 2021 года объём международных резервов страны составил 595,1 миллиарда долларов: таким образом, он уменьшился на 1,6%. Причиной такой динамики регулятор назвал отрицательную курсовую переоценку и снижение цен на золото, сообщает RT.